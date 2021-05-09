政府曾提出聯合行動處理廢車　荃灣區至今未有時間表

本港無論在城市或鄉郊地區，都有不少廢置汽車，廢車阻礙行人及交通，但由於問題涉及多個政府部門，一直未有改善。面對居民投訴及議員多次炮轟，政府回應指各區民政處會就聯合清理廢置汽車的行動，擔當統籌和協調的角色。而民政事務總署則表示，有5區已開展聯合行動，並會陸續擴展至各區，但廢車問題嚴重的荃灣區至今仍未有確實時間表。

有議員曾就鄉郊廢置汽車在立法會向政府提出質詢，政府去年在立法會交代，指為更有效處理在公共道路上的棄置車輛，相關政府部門現正制定聯合行動的操作模式和詳情，以盡快採取聯合清理行動。根據安排，各區民政處會就聯合清理行動擔當統籌和協調的角色。

本報就聯合行動細節向民政署查詢，民政署回覆指各相關部門已在本年1月於油尖旺區試驗聯合行動的操作模式，行動共發出137則通知，並成功移除了112輛棄置車輛。聯合行動並已擴展至中西區、九龍城區、西貢區及屯門區，其中中西區、九龍城及屯門區已於3月展開行動，西貢區亦將於4月展開行動。

此外，民政署稱將會視乎進度，陸續擴展聯合行動至包括荃灣區等其他地區，而荃灣民政事務處已備悉川龍村的廢車地點，並會納入未來跨部門的清理行動之列，但由於各區清理行動的進展需視乎廢棄車輛的數目及分佈地點等情況，故現階段未能就再下一階段提供具體時間表。換言之，荃灣區聯合清理廢置汽車的行動至今未有確實時間表，該區的廢車問題短期難以解決。