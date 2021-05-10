港醫療團隊研新冠新藥　冀降藥價減死亡率

新冠肺炎禍延全球，香港現時醫治該疫症，若涉呼吸衰歇症狀，需用到瑞德西韋(Remdesivir)，惟該藥只能把患者恢復期縮短5天，不能減低死亡率。中大及港大醫學院團隊發現，昔日用來醫治丙型肝炎藥物的司美匹韋(Simeprevir)，是目前唯一可針對多於一個新冠病毒蛋白的抗病毒藥物，有助阻礙病毒在體內複製，並減低抗藥性病毒變異機會，若與瑞德西韋並用，比只使用瑞德西韋有多100倍的效力。團體現已展開動物實驗，若順利料最快半年後可展開臨床測試，冀新治療法可減低死亡率。

中大及港大醫學院團體聯同超過30名本地及海外實驗室科研人員，於去年初展開研究，在細胞模型測試多種已獲美國食品藥物管理局(FDA)批准使用的抗病毒藥物。團隊發現，用作治療丙肝的口服藥品司美匹韋可同時抑制新冠病毒兩種重要蛋白，包括負責切割蛋白鏈的蛋白酶，以及複製病毒基因組的RNA複製酶，瑞德西韋則只能針對後者的蛋白。由於新冠病毒下，兩種蛋白同時變異機會較微，故即使其中一蛋白變異，該藥仍可透過抑制另一蛋白達到減低抗藥性變異的機會。

港大公共衞生學院副教授陳志偉稱，兩藥並用可產生強烈的協同作用，使用3.3微莫耳劑量的司美匹韋和瑞德西韋，產生的效力竟比只用瑞德西韋多100倍。

中大醫學院藥劑助理教授吳濰龍補充，團隊會優化研究，如刪減該藥不必要的成分等，又稱司美匹韋雖在數年前已被其他丙肝藥物取代，但因該藥已獲FDA批准，再生產也不困難，團隊亦有與相關藥廠溝通。若兩藥並用，劑量亦會相對減少，有望減低藥物成本。團隊又稱司美匹韋的副作用或對服用者肝臟有影響，但情況不嚴重。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，現時主要用三藥合一的「雞尾酒療法」，一旦出現呼吸衰歇則需使用瑞德西韋，該藥較貴且難買，亦不能減低死亡率，期望新研究可為治療疫情帶來曙光。