涉隱瞞搞派對致變種病毒擴散 印度男及菲籍女友人今提堂

首宗流入社區變種病毒的29歲印度男子及其同住菲律賓女友人疑「唧牙膏」式披露行蹤，導致病毒在港擴散，警方錄取口供後拘捕涉事印度男及其菲律賓女友人，並控告兩人違反《預防及控制疾病(披露資料)規例》(第599D章)第3(4)條 「提供虛假或具誤導性的資料」及第3(2)條「沒有遵守要求提供所需資料」。案件今日(10日)在九龍城裁判法院提堂，運載該名印度男子的囚車，於今早約10時抵達法院，負責押解的警員均身穿全套保護衣。

東網早前報道，本港至今爆出11宗社區感染新冠肺炎變種病毒個案，衞生防護中心透過個案追蹤辦公室地氈式搜索，揭發當中最少8宗爆疫個案有關連，即屬同一條傳播鏈，包括有菲傭群組開派對播疫，其中有人更涉「連環派對」。

據流行病學調查發現，29歲印度男子及其菲律賓女友人，在上月13日曾出席女方母親位於柴灣興華(二)邨豐興樓家中聚會。其後，該聚會其中3名參加者，包括：女方胞兄、其女友及其子，上月18日到位於深水埗福榮街37號與東涌映灣園菲傭、薄扶林豪峰菲傭及鰂魚涌康怡花園N2座菲傭進行聚會。翻查資料顯示，該名29歲印度男子及其同住菲律賓女友人，分別在4月28日及5月1日已出院。

根據《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），任何人士向衞生主任、獲授權人員或於專業執業過程中行事的醫生提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款1萬港元及監禁6個月。