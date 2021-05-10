梁凌杰墮樓死因研訊展開　家屬已搬家失聯絡

前年反對修訂《逃犯條例》示威浪潮期間，男子梁凌杰在2019年6月15日，於太古廣場由高處墮下身亡。死因裁判法庭今天（10日）選出3男2女陪審團，就事件展開死因研訊。警務處及消防處均被列作有利害關係人士，並派代表應訊，不過死者家屬則缺席研訊。警方證供顯示，死者家人在死者去世後約2個月搬家，之後便未能再聯絡。另外事發後到場拍攝現場環境的警員就指，涉事鐵架可從地盤入口或地盤外的花槽部分攀爬進入，又指地盤外沒有禁止進入的告示。

駐中區軍裝第3隊警員蕭偉傑供稱，他於2019年6月29日接獲指示，因死者於6月15日晚從太古廣場4樓平台外維修工程的鐵架墜下，他到案發現場拍攝59張環境照片，及後到律敦治醫院拍攝了29張傷勢照片及36張死者財物相片。蕭續指，事發現場鐵架由3個平台部分組成，總面積約100平方米，闊約4米及長約25米，工程地盤有圍板封起，有兩個入口可通往鐵架部分，惟其中一個當時擺放有地盤廢料，另外透過圍板外的花槽部分亦可攀上鐵架平台。他在回答警方代表提問時表示，當時地盤外有任何禁止進入的告示。

另外，死因研訊主任今在庭上讀出警員廖浩然及警長王忠良的書面供詞。駐元朗軍裝第4隊的廖指於今年3月17日協助中區警署調查，到死者2013年申請補領身份證時報稱的元朗住址調查，當時屋內有1名男子，但該男子稱不認識死者及其家屬。王則指他致電上述男子後，取得單位女業主的電話，女業主稱死者母親彭蕙霞於2019年8月已搬離。

政府化驗師施偉傑供稱，他於今年3月到事發現場作三維掃描及量度，太古廣場4樓混凝土牆頂端至行人路的高度為17米，而行人路闊約6.1米。研訊將於下午繼續。