涉暴動被通緝青年藏身公屋落網　六旬女戶主窩藏罪犯同被捕

大批示威者於2019年9月22日，在旺角警署對開進行破壞、縱火等行為，1男1女其後涉嫌「縱火」、「參與暴動」被捕，當中任咖啡師的27歲女被告，在上月14日被判囚4年半，至於案發時16歲的男生則於去年4月27日缺席聆訊，法官頒下通緝令。警方經追查後，昨日在秀茂坪一公屋單位拘捕該名在逃男生，同時拘捕為其提供住所的一名女子。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，警方經一年追查，鎖定涉案男生去向，昨晚(10日)在秀茂坪安達邨一公屋單位，以涉嫌干犯「沒有按照法庭的指定歸押的罪行」，拘捕該名在逃姓曾(18歲)男子，他當時單獨在內。警方在單位內檢獲其個人物品，包括手提電腦、電子錢包預付卡及一部運作正常的衞星電話，警方相信有人定期為電子錢包增值，而曾男已於上址居住3至4個月，潛逃期間曾多次轉換住所。

同日，警方在鰂魚涌一個私人住宅單位內，以涉嫌干犯「協助罪犯」罪拘捕一名姓屈(62歲)女子，她報稱為家庭主婦，為該公屋單位登記戶主，涉嫌提供住所予曾男，以及一切生活所需，她現正被扣留調查，警方將向房署提供有關公屋單位使用情況。

鍾雅倫續指，屈女透過社交媒體間接認識曾男，並受到幕後主腦指使，提供自己的公屋單位予曾男使用，而幕後主腦及其家人已於去年12月離開香港，幕後主腦本身無牽涉其他罪行，亦非議員，僅是一個社區組織的成員，警方正追查其去向。

另外，曾男已於今日(11日)下午在九龍城裁判法院提訊，案件押後至6月8日再訊，期間他由懲教署看管。