議員指社福醫護教育界多亂象　倡納入須宣誓公務人員群組

立法會正在審議公職人員宣誓的修例草案，涵蓋立法會議員及區議員等由選舉產生的公職人員，現行條例並不包括其他獲公帑資助的職位，例如社福、醫護、教育界等。有議員要求當局研究，指上述界別頻生亂象，應將相關僱員納入須進行宣誓的公職人員群組，撥亂反正。

議員梁志祥今午在立法會表示，區議會除具有諮詢功能外，還會管理地區事務，絕對屬公職人員之一，若區議員不宣誓，對其他公職人員不公平。他又指，現時已有超過20多個區議員辭職，反映不少服務公職者抗拒宣誓，政府日後有必要加強執法，違反宣誓及聲明條例的人士須予暫停職務。議員林健鋒亦批評民主派區議員遇事高度政治化，促政府將來應考慮是否把社福、醫護、教育界等界別僱員納入公共服務人員，並要求他們宣誓，這樣才能撥亂反正。

另一方面，議員鄭松泰反對條例草案，他批評條例賦予律政司極大權力，甚至可以在議員宣誓後的在職期內，任何時候按條例規定對議員提訟，並勒令相關人士停職。他指《基本法》列明無罪假定，但律政司的權限猶如率先為區議員定罪。

鄭又批評去年一眾高官一起宣誓，其後民政局前政治助理黎穎瑜於今年初以家庭原因為由離職，並透露將隨丈夫移居新加坡。但上月30日政府又公布，已移居新加坡的黎穎瑜將擔任3份「新工」，包括遙距為香港電台擔任節目主持、為音樂兒童基金會擔任項目顧問，並為「中華國術總會」擔任共同作者和編輯。鄭質疑為何政治問責官員可以在宣誓後卻「彈出彈入」，令人懷疑黎並非真誠宣誓。

另一議員邵家輝指區議員主要協助居民，跟進及改善民生，過去雖有涉及政治方面的參與，但相對較少，主要集中民生事務，但自從區議會換屆，會上議員開始辱罵官員、警務人員等，討論的不再是民生議題，議員更是有樣學樣，宣揚自己理念，行上不歸路。

身兼觀塘區議員的議員柯創盛同樣指區議會生態發生改變，他們在區會內做出荒誕的行為，藐視區議會，是黑暴的幫兇，更反中亂港，凡是政治化。柯認為宣誓是止暴制亂的做法，必須重整管治架構，亦相信宣誓後上述情況會陸續減少，重申區議會必須以地區建設為主，適當時候做適當工作。