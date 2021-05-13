葵涌醫院聾啞病人出院翌日自殺亡　家屬質疑溝通不佳擬追究

陳先生去年曾在葵涌醫院治療，但他出院翌日便在居所自殺身亡。

聾啞病人在公立醫院治療面臨不少困難，一名有自殺傾向的聾啞病人去年入住葵涌醫院兩周，出院後一日便在住所自殺身亡，家屬質疑醫管局的手語傳譯服務或存在問題，及葵涌醫院是否有確認病人適合出院。家屬現正尋求法律意見，考慮向醫管局追究疏忽照顧的責任。關注團體認為，事件反映聾啞人士的聲音及需要沒獲重視，政府也沒有就治療聾啞病人訂立指引。葵涌醫院稱，醫療團隊當時評定病人適合出院，事發後亦已約見病人家屬。醫管局則指，過去3年提供了約3,000次手語傳譯服務。

聾啞人士陳先生(化名)去年4月因失眠而衍生自殺傾向求診，被送往葵涌醫院治療。家屬指，院方並沒為陳安排手語傳譯，僅用紙筆與陳溝通，但陳只有小學三年級學歷。留院約兩星期後，陳被安排出院，但回家後他被發現多次自殘，歸家翌日已在住所墮樓身亡。陳的女兒Eva(化名)質疑主診醫生與其父溝通是否足夠，又質疑父親出院前一日，獲安排的手語翻譯員傳遞訊息是否準確。

事發翌日家屬曾與院方開會，家屬指錄音顯示主診醫生回應病人出院決定時，僅稱「病人希望盡快出院」、「醫院對聾啞病人的配套不足」為由推搪。家屬質疑院方醫療疏忽，未能有效及早診斷陳有嚴重精神問題，又指院方在診症過程中沒有提供手語翻譯員。「龍耳」創辦人邵日贊認為，醫管局應加強聾啞病人就診的支援。

葵涌醫院回應指，醫療團隊主要以紙筆及身體語言與病人溝通，病人在過程中能理解問題及表達自己的情況與需要。其後，病人表達出院意願，經醫療團隊詳盡的評估後，認為病人情況穩定，適合出院，並已預約病人其後覆診。院方亦已於事發翌日約見病人家屬，以提供適切協助。

東網向醫管局查詢過去曾提供多少次服務及手語傳譯員須持有甚麼專業資格，醫管局回覆僅指，醫院人員會按照每宗個案的需要或按病人要求，安排即場手語傳譯服務，手語傳譯服務於疫情期間亦可以視像方式提供。醫管局過去3年提供的手語傳譯服務約共3,000次。惟未有回應專業資格方面的問題。