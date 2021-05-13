組織於多區擺放展品　議員批阻街及影響市民

「法輪功」展品可見於多區熱點，往後或會消失於街頭！食物環境衞生署於2013年行動中沒收未經批准在政府土地擺放的「法輪功」展品，兩名法輪功學員洪瑞峰及潘蓮花事後提出司法覆核。2018年高院原訟庭裁定食環署引用的法例給予過大酌情權，不符限制公民自由必須「依法規定」的原則，判學員勝訴；但翌年上訴庭改判政府上訴得直，裁定現行法例已提供足夠準則予受影響人士提出爭議。學員今天（13日）向終審法院申請終審上訴許可，但被3名終院法官即場拒絕。食物環境衞生署發言人回應指，政府歡迎法庭駁回有關上訴許可申請的決定。

東網記者今（13日）再前往「法輪功」常駐地，並見到傍晚位於旺角豉油街W商場外，仍有其展示物。其中在場派報紙的陳女士表示知悉法院裁決，但據她所知並非不能繼續展示，而是展示物不能佔用過多空間，又指暫時未有食環署及其他政府人員驅趕，未來將繼續展示，直至有部門職員介入再作打算。

議員葛珮帆指，過往一直收到不少市民投訴「法輪功」展品阻街，並將街頭變成其展覽廳。她認為有關展品平日會對市民造成困擾，令行人道路空間變得狹窄，難免惹起市民微言。她續指，過往曾受到市民投訴政府就此不執法，認為政府要馬上採取行動。

過往「法輪功」常駐地涉及多區，包括位於銅鑼灣的軒尼詩道崇光百貨門外、灣仔行人天橋、灣仔金紫荊廣場、旺角西洋菜南街、旺角豉油街及尖沙咀天星碼頭等。