港鐵加強防風措施應對風季　修剪露天段沿線樹木

風季即將來臨，港鐵加強準備工作應對颱風。港鐵表示，已檢查防洪設備和鐵路設施，並加強修剪露天段沿線樹木，冀減少惡劣天氣對鐵路服務的影響。港鐵指颱風期間，重鐵露天路段、輕鐵及港鐵巴士服務難免受影響，故車務控制中心會按天氣狀況作出相應安排，提醒市民遇惡劣天氣出門應留意最新車務安排。

港鐵表示，為減低塌樹對鐵路服務的影響，港鐵的樹木管理團隊會定期檢查重鐵露天路段沿綫超過3萬棵樹，同時更新樹木資料庫，以便監察及跟進樹木的健康狀況。除了在風季來臨前加強檢查樹木外，團隊亦已修剪樹冠及移除枯枝，港鐵人員亦會在颱風前確保鐵路範圍附近的工地已採取預防措施，減低強風吹倒物件而影響鐵路服務的風險。

至於車站方面，為防止豪雨出現時雨水進入車站影響運作，職員會將防洪設備放置在車站出入口及站外升降機等位置阻隔雨水，職員已檢查港鐵網絡備有的超過2,000個水泵、超過3,000塊防洪板及近8,000個沙包等，確保設備運作正常。職員亦已開始加密巡查車站的排水系統及附近渠道，確保可有效疏導雨水。若有乘客在颱風期間滯留在車站，車站亦備有乾糧及飲用水供乘客取用。

港鐵公司車務總監李家潤表示，若鐵路設施因惡劣天氣而損壞，維修人員會在安全及可行的情況下進行緊急維修，在烈風信號除下後，修復工作會全面展開，由於工作需時，道路狀況亦可能受到塌樹或雜物阻礙，因此重鐵露天路段、輕鐵及巴士服務或未能即時恢復，冀乘客包容。