天文台研發路燈型自動氣象站　巧妙監測城市氣候變化

大家在街上行走時會否留意附近的路燈，原來某些燈柱路燈其實內藏乾坤，是一個自動氣象站。這款由天文台自行研發的路燈型自動氣象站，將多種氣象測量感應器集於一身，對城市內的微氣候監測有很大幫助。

天文台爲了收集更貼近市民日常活動地點的氣象數據，近年研究怎樣可以將氣象站設計成更能融入園境之內，而路燈則是一個實用且沒有違和感的設計。天文台幾年前開始試驗這種路燈型自動氣象站，最初安裝在九龍灣零碳天地，隨後繼續改良，並在去年12月成功取得自動氣象站設計專利。

路燈型自動氣象站包含多個氣象測量感應器，頂蓋設有太陽能板，整個燈柱的運作就是透過它收集的太陽能驅動，而頂蓋圓形的物體則是紫外線指數感應器，再下面有一個數據處理器，旁邊有氣壓感應器，底部則設有一個氣溫及濕度測量的感應器，整個設計安置在百葉箱的頂蓋中，這樣可以阻擋太陽直接照射，又能提供通風效果，作準確氣象測量之用。

現時在天文台總部、九龍灣「零碳天地」及香港中文大學已安裝路燈型自動氣象站，進行天氣測量的試驗。