扮銀行職員及律師推低息貸款騙財　警拘7男女涉款340萬元

警方於上周三(5日)接獲一名61歲男子報案，指他早前接獲一名自稱銀行職員的男子來電，對方聲稱可提供一個低息貸款計劃，並指可借貸1000萬港元，並誘使他到旺角一商業中心辦公室會面。騙徒見報案人到埗後，訛稱自己為律師並獲授權代辦銀行事務，要求事主交出保證金。事主不虞有詐，交出約340萬港元的支票後，未能取得任何貸款或取回保證金，懷疑受騙遂報案。

旺角警區重案組陳浩軒高級督察表示，警方其後聯同商業罪案調查科展開行動，經深入調查後，昨日(14日)下午在旺角區及紅磡區，以涉嫌串謀詐騙拘捕5男2女(18至43歲)，他們報稱為運輸工人及無業，警方並起出38萬港元現金、多張銀行卡及他們犯案時穿着的衣物，所有被捕男女現正被扣留調查，不排除更多人被捕。

商業罪案調查科張文瀚高級督察指，市民收到自稱為銀行職員來電時，可主動向相關銀行查詢，以核實對方身份，切勿輕易相信可疑電話的借貸轉介服務。同時，市民應選擇可靠的律師樓，並拒絕向中介公司交出保證金及行政費等，若懷疑遇到騙案，可隨時致電警方防騙易熱線18222查詢。另外，警方今年首季錄得37宗同類騙案，涉款1200萬港元。