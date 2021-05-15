特定群組免費檢測延至6月底 建造業及本地遊人員5.24起或需自費

港府日前以「疫苗氣泡」作為飲食及酒吧等業界逐步放寬防疫措施的條件，未完成接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種的人士，需按要求於社區檢測中心進行定期病毒檢測。食衞局指，個別特定群組於社區檢測中心提供的免費檢測服務，將只會開放予因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，或尚待接種第二劑疫苗的人士，相關服務僅開放至6月底。

食衞局發言人指，自今年一月起，建造業工地人員、餐飲業務員工和復業處所員工已於社區檢測中心分別進行87萬次、85萬次和28萬次檢測。為加強本港應對疫情的防控工作，當局將決定延長個別特定群組於社區檢測中心提供的免費檢測服務。

其中合資格每7天預約一次免費檢測的人士：餐飲業務員工、復業處所員工及檢疫酒店職工。合資格每14天預約的人士：建造業工地人員（包括註冊建造業工人及其他常駐工地人員）、公眾及私人泳池、泳灘工作人員及特定酒店職工。

至於其他合資格預約人士，則為本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，包括導遊、領隊、送團工作人員、旅遊巴的司機以及船隻的船員等。他們在帶團前7天內進行一次檢測、每7天不多於一次免費檢測。由5月24日起，有關人員如因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，須出示相關醫生證明書，以及已接種第一劑新冠疫苗的人士須提供相關接種記錄。

如建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24四日起，未能出示醫生證明書或疫苗接種記錄，亦需自行負擔檢測費用。