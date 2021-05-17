涉10.1非法集結案　黎智英今日由囚車押解至區院受審

涉違反《港區國安法》及欺詐等多宗罪纏身、因前年8.18及8.31非法遊行被裁定非法集結罪成的壹傳媒黎智英，不單止被凍結壹傳媒逾70%股份及銀行資產，旗下的台灣《蘋果日報》更將於周二(18日)停刊，壹傳媒可謂走向末路！黎今天(17日)將繼被凍結資產後首次現身，就前年10.1非法集結案受審。其中被告之一、支聯會秘書蔡耀昌昨(16日)確認，已透過代表律師向法庭表示將認罪。

保安局局長上周五(14日)運用《國家安全法》第43條，凍結黎智英持有壹傳媒71%股份，估計超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。與此同時，台灣《蘋果日報》同日公布將於18日起停刊紙本，集中資源發展《蘋果新聞網》。

黎智英官司纏身，他已就2019年8月18日及8月31日兩次非法遊行，被區域法院法官胡雅文裁定組織及參與未經批准集結等3項罪名成立，於今年4月合共被判入獄1年2個月，現正在監獄服刑，而他今天將要再到灣仔區域法院就2019年10月1日的非法遊行案受審。

今天開審的案件共有10名被告，包括黎智英、李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌。10名被告各被控1項組織未經批准集結罪及1項參與未經批准集結罪，其中李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓等4名被告另再被控1項煽惑他人參與未經批准集結罪。案件將由法官胡雅文審理，預計審訊需時10天，控方證人將不超過10人。

上述10名被告當中有6人分別涉及2019年8月18日及8月31日的非法遊行，早前已被法官胡雅文定罪和判罰。黎智英和李卓人已各被判監14個人，梁國雄和何秀蘭則分別被判監18個月和8個月，他們4人今天將由囚車押解到區院出庭受審。至於何俊仁和楊森雖然分別被判監12個月和8個月，但他們都可緩刑。

同案被告蔡耀昌昨表示，難以預計法庭的判決，但他對於或被即時還押及判監已做好心理及工作上好準備，並決定坦然面對。他相信在現時嚴峻環境下，需留有空間應付其他法律訴訟及民間工作，坦言已有「幾手準備」。