新驗車大樓每日處理470輛車　僅地下運作　上層未啟用

西草灣的運輸署車輛檢驗綜合大樓目前只有地下層啟用，暫只為拖架和不超過16公噸的貨車提供車輛檢驗服務，其一樓及二樓，預料今季啟用，以重置九龍灣驗車中心及土瓜灣驗車中心，屆時市區的士、公共小巴及重型貨車等各類車輛，均會到新大樓驗車。運輸署指出，現時新大樓每日處理的車輛檢驗數量約470輛車，跟以往驗車數目相若。

運輸署表示，當新大樓一樓啟用後，為方便公共小巴往返驗車大樓進行檢驗，署方將開放往返青衣及區內指定道路予公共小巴。公共小巴只可行駛指定路線往返驗車大樓驗車，包括青荃路（經青衣北橋）、青衣北岸公路、長青公路、青衣西路及西草灣路。

根據現行規例，香港的商用車輛及貨車每年均須接受檢驗，所有在發牌日期前6年或6年以上製造的私家車，及總重量不超逾1.9公噸的輕型貨車，每年亦須在牌照續期前，送交指定車輛測試中心檢驗，確保車輛續領牌照前符合《道路交通規例》，所有車輛車主最早可申請在牌照期屆滿前4個月驗車。

目前本港共有5個驗車中心，當運輸署車輛檢驗綜合大樓全面啟用後，九龍灣及土瓜灣驗車中心將停用，即僅餘下3個驗車大樓；其餘兩個分別是上葵涌驗車中心以及新大嶼山巴士（1973）有限公司，惟該兩處只分別為新界的士及大嶼山的士提供續牌驗車及收費咪錶檢查服務。