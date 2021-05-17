東方日報A1：頻壞腦　等到躁　新驗車大樓一鑊泡

運輸署辦事不力，新的驗車綜合大樓一鑊泡。位於青衣西草灣的運輸署車輛檢驗綜合大樓地下層，在上月啟用，即被發現問題多多兼行政混亂，包括電腦系統不穩定、驗車槽過闊及地下無指示等多宗罪，導致驗車車輛大排長龍，令苦等數小時的司機民怨沸騰；更有貨車的車輪不慎跌入過闊的驗車槽中，險象環生。其中矛頭直指的驗車設備欠完善、電腦系統頻出問題，正是由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程承辦供應，合約涉款2.03億元。運輸署回應本報時指綜合大樓運作「大致暢順」，但承認曾發生相關意外，並稱啟用至今共接獲6宗查詢或投訴。

新的驗車綜合大樓共分3層，原來的新九龍灣驗車中心已於上月初遷入新大樓底層，料今年第二季內，九龍灣及土瓜灣驗車中心亦將分別遷入新大樓的一樓及二樓。不過，新大樓啟用僅一個多月，即有大量問題浮現。

在車房工作的司機阿華（化名）表示，隔日便要替顧客驗車，惟啟用以來經常傳出電腦系統出現問題，甚至試過要重啟系統，導致驗車工作拖長，經常有數十至近百輛車排在大樓外，以前在新九龍灣驗車中心，連同排隊只需30分鐘便完成，現時動輒要一個半至兩小時，「仲要睇佢電腦生唔生性」，直言若車龍倒灌至高速公路及汀九橋，後果將十分嚴重。

除電腦系統外，阿華更指新大樓內配套有問題，認為比較舊有的新九龍灣驗車中心，新大樓內的驗車槽明顯較以前闊，地下亦無指示線，提醒司機如何駛入。他透露，上月有一輛貨車驗車時發生意外，其一邊車輪墮入槽中，幸未有人受傷。他又指新大樓內無水機、汽水機等基本設施，初期更無提供坐椅予工作人員，批評新大樓根本未完善，即急急啟用。有工會更鬧爆大樓安排欠妥、設計失當，直斥其餘樓層啟用後，欠妥情況會加劇，本月底與該署會面時會反映。

本報記者在平日早上到新大樓視察，發現大樓外等候驗車的貨車已築起一條長龍，連同獲分流駛入大樓排隊的貨車，目測一個早上，已約有100輛車在排隊。記者更發現，不少貨車駛入驗車槽時表現吃力，司機需小心翼翼，稍有不慎，其車輪即可能跌入槽內。

港粵運輸司機從業員協會主席梁仲宜表示，上星期駕車到新大樓驗車，惟過程「成肚氣」，指排隊連驗車耗近兩小時，又留意到只安排一條通道予拖架貨車，其他通道即使無車亦不開放，批評安排不夠靈活變通。他又指，驗車位置有一道閘門，一些40呎長以上的拖架貨車，轉彎離開時容易撞閘，形容是設計失敗。他認為，其餘兩層啟用後，將有大量車輛駛入，相信屆時必然出現嚴重交通擠塞。

運輸署回應指，新大樓啟用至今共收到6宗有關交通事宜的查詢或投訴，又稱驗車槽在設計時，已考慮不同車輛的闊度，並符合相關要求。署方知悉在4月24日有一車輛偏離原定行車線，以致車輪不慎誤入車坑，事件無人受傷。該車司機報警後，警方亦有派員到場了解情況並作紀錄，已要求驗車服務營運商提交報告。

該署又稱，留意到新大樓啟用初期，部分司機未有依照驗車時間而過早到達驗車大樓或未熟悉排隊安排，引致附近道路間中出現阻塞，已再次提醒相關持份者，留意有關驗車安排。經檢視並改善排隊進場驗車的安排後，現時驗車大樓運作大致暢順，會吸取啟用初期的經驗，密切監察並完善服務。

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