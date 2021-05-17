IVE生創手機翻譯APP　手語變文字助聽障者與人溝通

為促進健聽及聽障人士溝通，香港專業教育學院（IVE）軟件工程高級文憑畢業生溫子軒及同學，設計了一個名為「SignChat」的手語翻譯應用程式，透過人工智能及深度學習進行分析及訓練，讓系統學習手語，並將手語轉化成有意思及合邏輯的句子。團隊期望系統在年底可認出逾100個詞語，給予有需要人士試用。

溫子軒曾在小學時接觸過手語，亦有參加過手語合唱團，一直覺得手語十分有趣，並了解聽障人士的需要，因此他與2名同學構思了畢業作品「SignChat」的手機App，當聽障人士透過手機鏡頭做手語，對方就可在螢幕看到相關的翻譯字句。

「SignChat」主要透過人工智能科技將手語實時翻譯，加上利用深度學習及AI訓練，學習及辨識手語的意思。手機App亦利用立體影像追蹤技術，辨識雙手的動作，包括檢測手指、手掌及手腕等20個檢測點，配合表情及口形分析，分辨手語。

由於手語的文法與口語或有所不同，因此手機App會運用自然語言處理技術，將不同單字組合成合理的句子，例如將「早」及「食」的手語組成，自動演算成「早餐」。現時手機App可辨認約50個簡單詞語及句子，IVE團隊期望於今年內可豐富手語資料庫，增加辨識的字詞達100個，日後可廣泛應用。