「事務所」非律師行　辦理離婚或破產慎所託非人

人生不如意事十常八九，事業及愛情道路的不順暢有機會導致破產或離婚的局面。消費者委員會在網上搜尋破產或離婚服務時，發現不少「破產事務所」或「離婚事務所」的網頁均標榜收費便宜、經驗豐富，並聲稱提供「專業服務」，惟研究發現「事務所」實非律師行或律師事務所，存誤導之嫌。消委會同時指出，不論是破產或離婚服務「事務所」，其主要職能純粹是擔當填表角色，不能如律師行般提供監誓服務，又或代表欠債人出席破產聆訊，並提醒消費者「事務所」實非真正的律師行，未必能提供專業的法律意見。

根據破產管理署的統計數字顯示，去年上半年度的破產數目為4,294宗，較前年同期增加約兩成；此外，2019年亦錄得21,157宗離婚個案。消委會今年3月派職員以神秘顧客身份，向12間提供辦理破產及/或離婚服務的「事務所」查詢收費及服務詳情，以了解辦理破產或離婚的相關程序和風險。研究發現，此類「事務所」的網站透過多種手法作招來，例如全部均以「事務所」作為機構名稱；明示或暗示提供法律諮詢服務；以「legal」字眼作為網址；於網頁當眼位置顯示正義女神像、法槌及/或疑似法律書籍；部分更將「專業服務」作為招牌的一部分；甚至聲稱有家事法「專家」助陣等，容易令一般不熟悉法律的消費者產生誤會，以為是一間專業的法律事務所。

消委會，查閱律師行註冊名單，確認12間「事務所」並非律師行，並同時各「事務所」查詢負責處理破產/離婚申請的職員資歷，當中7間聲稱可提供辦理破產服務的「事務所」中，全部負責人均不是律師或沒有回覆，當中有2間聲稱其負責人為會計師；有2間表示其負責人曾任破產主任，其中1間更強調其負責人曾在律師樓工作超過17年；有1間稱其負責人為「師爺」；其餘2間則沒有回答。

而5間聲稱提供辦理離婚服務的「事務所」中，有2間強調自己不是律師；稱自己為「師爺」或「家事專員」的各有1間；餘下1間則表示會交由一位專門處理離婚手續的同事跟進。此外，當查詢配偶遷出父母給予單位時的處理，上述5間代辦離婚的「事務所」4間表示當事人可隨時著配偶遷出。消委會補充，上述有關說法可能欠缺法律基礎，最終決定要由法庭判決。

消委會稱，「事務所」以「價錢平、快捷、方便」為賣點，強調由律師行代辦需時較長，而且收費較為昂貴，又指申請破產所需文件及手續繁複，當事人難以處理。然而，消委會明確表示，不論是破產或離婚服務「事務所」，其主要職能純粹是擔當填表角色，不能如律師行般提供監誓服務，又或代表欠債人出席破產聆訊，欠債人即使委託「事務所」代為處理破產申請，當事人仍須於法庭聆訊當日自行上庭應訊，「事務所」職員亦不會現身協助當事人。