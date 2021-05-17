寵物移民公司報價籠統　實際總開支差距可高達190%

飼養寵物是一生一世的承諾，隨移民潮有上升趨勢，不少家庭會考慮委託寵物移民公司代辦寵物移民手續，但不同地區的條例各異，相關費用亦可以差距甚遠。消費者委員會向11間寵物移民公司查詢，發現公司的報價普遍過於籠統，當中實際總開支差距最高可達190%。

消委會以消費者身分向11間寵物移民公司索取代辦貓和狗移居至澳洲、加拿大、英國、美國，以及台灣的報價資料，進行研究。是次研究的11間寵物移民公司都提供免費報價服務，並按照移居地、預計出發日期、寵物的品種、年齡，以及體型體重等資料報價。

消委會發現以上移民公司的報價普遍過於籠統，最終的支出預算往往與基本報價相距甚遠。11間寵物移民公司中，只有2間列出各項目主要收費，有1間更只以短訊列出收費不包括的項目。消委會指，在報價資料有限的情況下，消費者難以比較不同報價和預算，並提醒消費者揀選代辦寵物移民服務前，應先自行了解相關的程序及各項實報實銷的基本開支，以便評估移民公司的收費是否合理。

調查的11間移民公司中，9間提供代辦犬隻移居至澳洲的基本報價和實際總開支差距15%至190%不等。支出差距的基於公司提供的基本報價，未必包括寵物的運費、隔離費，以及入口許可證費用等3項較大筆的開支，或需由消費者自付，或公司以實報實銷的方式向顧客收取。

以代辦1隻柴犬移居至澳洲為例，研究中基本報價最低的公司為二萬港元，並安排顧客以實報實銷形式繳付上述3項合共三萬八千港元的開支；而基本報價最高的公司為六萬二千港元，費用已包括寵物運費及辦理入口許可證等2項費用，消費者其最終總開支只較原先基本報價高1成半。

消委會強調，一份詳細的報價表應列出全部服務項目及收費，訂明由公司或消費者承擔的費用，以至付款方式及明確的服務條款，有助減低因基本報價過於籠統而引致日後出現爭議的機會。

另外，移民公司一般都會安排貓狗以空運方式離港，另會根據不同的移居地，建議使用不同的空運方式及航空公司，而空運主要分寄艙及貨運兩種，消費者須留意兩種運費的差異頗大。以其中1間移民公司代辦柴犬移居至美國的報價為例，若主人與柴犬乘搭同一航班並以寄艙形式託運柴犬，連運費的報價金額為二萬五千港元。若以貨運形式單獨託運柴犬至美國，連運費的報價金額則為五萬五千港元，相差高達120%。

消委會提醒消費者在繳付訂金前，亦要了解清楚服務細節條款。研究中只有3間公司報價時會一併提供服務及收費條款，其餘的公司並無主動提供服務條款細則，部分表明要待收到訂金後才發出附有條款的發票，更 1間表明沒有服務條款，對消費者極為不利。

此外，面對疫情下，航班緊張又或因種種原因，有7間公司表示改期次數不限，但會就因改期而需重新辦理的事項額外收費，部分則表明需收取一千二百港元改期手續費。若因私人理由（不包括證實寵物有健康問題或過身）而需中途終止寵物移民手續，接近一半移民公司表明不會退款，6間公司表示會於扣減實際開支及／或手續費後，退回訂金餘額，但只有 3間列明手續費或行政費。

消委會提醒，若最終消費者決定委託寵物移民公司代為辦理相關手續，應了解移居地對寵物入口的要求以及流程；貨比三家，以總支出預算作比較；要求詳細的報價單及要求移民公司訂明付款方式及服務條款，特別是改期出發、取消服務及服務未能完成的條款，若日後出現爭拗亦有所憑據等。