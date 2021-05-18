口腔血管瘤增生影響進食及說話　可做手術切除

有嬰兒出生時臉部或頸部會出現大面積紅印，成年人也會有類似情況，這些紅印可能屬於血管瘤的一種。然而，除臉或頸部外，口腔亦會有機會出現血管瘤。口腔血管瘤一般出現於腮、嘴唇、舌頭，雖大多血管瘤其成因不明，但由於大部分均為良性，如果血管瘤無甚徵狀則不需要特別處理，但如果有突出、容易出血、影響日常進食及說話等情況，患者可選擇求醫，做手術切除。

血管瘤主要分為兩種，一為嬰兒型或稱草莓狀血管瘤，多於嬰兒身上發現，顏色較鮮紅且生長速度快，一般於嬰兒初生階段內變得腫大，惟2歲後會逐漸減退，並大多數於患者6至9歲時自動消失。第二種則為先天性血管瘤，由於患者自出生開始便有潛在血管瘤，雖然此類血管瘤未必會顯現，大多只是潛伏於體內，惟受刺激時，如血管瘤生於口腔內，而患者不停咬到舌頭，便容易激發其內皮細胞增生，從而形成肉眼可見的血管瘤。

口腔頜面外科專科醫生周立強建議，現時大部分血管瘤成因不明，就口腔血管瘤而言，除非有明顯突出，導致容易咬傷出血，甚或影響日常生活進食及說話，否則不需要特別處理或求醫。他指，患者容易將口腔血管瘤，誤以為是上火，但如口腔內出現一塊平坦紫紅、紅印，重複咬傷過後突出出血，通常均為口腔血管瘤。

口腔血管瘤的主要治療方法包括手術切除、激光治療或使用硬化劑使其收縮。有患者表示，其口腔血管瘤10多年來一直反覆出現，初期血管瘤非常細小難以察覺，後來進食時因不斷咬到、甚或滲血，雖然會慢慢消退，但1年內也會出現約2次，嚴重時更影響進食和說話，故決心求診治療。周醫生表示，手術後傷口通常需約1星期康復，而同一位置雖然不會復發，惟其他位置仍有可能再出現血管瘤。