12港人蛇案被告李宇軒再出庭　還押至6月10日再訊

涉12名香港人蛇事件的「香港故事」成員李宇軒，早前由內地遣返本港後，被控串謀壹傳媒黎智英等人勾結外國或境外勢力危害國家安全及協助罪犯等3罪，案件將轉介至高等法院原訟庭審理，李宇軒還押至今天（18日）在西九龍裁判法院再提訊，續須還押至6月10日進行把案件交付到高院的程序。

案件由總裁判官蘇惠德處理，李宇軒今由大律師沈仲平代表，辯方今日沒有保釋申請。散庭後，沈被問及是否由被告家人安排，沈指不會透露客人私隱，亦不評論何時及為何接手本案。

被告李宇軒（30歲）被控1項勾結外國勢力罪、1項串謀協助罪犯罪及1項無牌管有彈藥罪。控罪指他於2020年7月至今年2月期間，與黎智英及Mark Simon等人一同串謀，請求外國或者境外機構等對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁。

串謀協助罪犯罪則指他於2020年7月某日至2020年8月23日期間，與黎智英等人串謀，在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助他自己離開香港到台灣。餘下一項控罪，指李在2020年8月10日，在沙田希爾頓中心一單位無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。