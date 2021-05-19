14孕婦接種疫苗後流產　專家指無證據顯示打針增流產風險

新冠疫苗開打至今本港已累計有34人打針後死亡，其中24人接種由內地研發的科興疫苗，10人接種由內地及德國合研的復必泰疫苗，不少市民仍對疫苗採取觀望態度。港府今(19日)召開記者會仍死撐，由2月26日疫苗開打至本周日(16日)期間，針後分別有32人死、176人中風和14人流產；即平均每10萬名打針者，針後有2.7人死、15.1人中風和3.8人流產。以此對比平均每10萬名非打針者，有136.1人死、58.2人中風和63.2人流產，認為針後異常報告比率仍低於正常。

食物及衞生局副局長徐德義表示，截至上周日(16日)，衞生署共接獲2890宗接種疫苗後出現異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的千分之1.5，絕大部分是較輕微個案，例如頭暈和皮疹等。衞生署亦接獲20宗曾於離世前14天內接種疫苗的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的十萬分之一，強調目前未發現任何死亡個案與接種疫苗有因果關係。

他表示，留意到有國家地區降低復必泰疫苗的接種年齡下限至12歲，港府已要求藥廠提交相關資料，收到之後會盡快交給顧問專家委員會考慮，以決定是否擴大本港接種對象。

政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，疫苗接種計劃展開以來，有14名曾經接種疫苗的婦女小產，期內沒有接種疫苗的婦女就有985人小產，比例明顯高於疫苗接種群組，反映疫苗不會對嬰兒有負面影響。 他表示，上月19日至本月2日，共有46名曾接種疫苗的人士面癱，包括30男16女，年齡20至87歲，強調發病比率並非高於背景發病率。他說，明白市民擔心及關注接種疫苗後出現的異常事件，委員會下星期開始會定期更新及公布，所有死亡、中風、急性冠心病以及小產的個案數據。