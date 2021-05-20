港府谷針擬降門檻至12歲　劉澤星指青少年接種保護率仍未明

本地疫苗接種計劃推行至今，面癱、中風及針後死亡等嚴重異常個案嚇怕不少市民，消息指，港府為催谷市民打針，擬進一步下調接種人士年齡至12歲。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早(20日)在電台節目中表示，12歲至15歲學生平日上學及過群體生活或受感染，亦有機會成為載體傳播病毒，他又引述外地數據，指有關群體接種後，抗體製造反應良好，有關科學委員會正檢視並作考慮，但承認保護率有多少仍要更多研究數據。

至於嚴重副作用方面，劉再為疫苗接種「護航」，指計劃展開以來未有證據顯示疫苗令整體死亡、急性中風或冠心病個案增加，兩者亦無直接關係。他指，醫管局取得的數據顯示，接種疫苗後死亡、急性中風或冠心病個案，與過往同時期比較都比沒有接種為低，並指部分個案會在私家醫院治理，但相信對整體數字影響不大。

其他嚴重副作用方面，劉提到，由接種計劃開始起計至本月初，共錄得46宗面癱個案。由於部分面癱患者或會向私家醫生求醫，委員會不希望有所混淆，僅稱有關數字與過去數年同一時期為低。