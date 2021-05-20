運輸署新驗車大樓1樓本月底啟用　開放青衣指定路線方便小巴往返

青衣西草灣運輸署車輛檢驗綜合大樓上月起分階段啟用，卻被揭問題多多。運輸署今（20日）宣布新階段啟用計劃，除了類型評定的服務，現時九龍灣驗車中心的各項服務將於本月31日起遷往新驗車大樓一樓，為出租汽車、的士、公共小巴和超過16公噸貨車提供年度檢查服務，而類型評定組則於6月21日遷往新大樓1M樓層。

運輸署提醒車主或其代理人，應按照原有預約信件上的驗車日期、時段及指定驗車線到達驗車大樓，為已預約的車輛進行檢驗，車主或其代理人應避免過早前往驗車大樓等候，以免造成交通阻塞。此外，如車主或其代理人於預約服務時有提供聯絡電話號碼，亦會獲電話或短訊通知須前往驗車大樓接受車輛檢驗。

該署補充，為方便公共小巴往返驗車大樓進行檢驗，驗車大樓1樓啟用後，署方將會開放往返青衣及區內指定道路予公共小巴在不需要許可證下行駛。公共小巴只可行駛指定路線往返驗車大樓驗車，該指定路線包括青荃路（經青衣北橋）、青衣北岸公路、長青公路、青衣西路及西草灣路。

該驗車大樓上月起分階段啟用，以重置3個政府驗車中心，包括新九龍灣驗車中心、九龍灣驗車中心及土瓜灣驗車中心，其中新九龍灣驗車中心已在上月遷往驗車大樓地下。

東網早前獨家報道，新九龍灣驗車中心遷入新大樓不久，即被發現問題多多，包括設計失當、經常壞電腦等，令車輛大排長龍等候驗車，而其驗車設備及電腦系統承辦商則為律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程。