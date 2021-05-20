首宗違國安法案件不設陪審團　被告唐英傑申覆核今遭駁回

首宗涉嫌違反《港區國安法》的案件，23歲男子唐英傑涉於2020年7月1日在灣仔駕駛插有「光復香港，時代革命」標語旗幟的電單車衝向警員，他被控煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，案件已排期於今年6月23日在高院開審。唐早前入稟高院提出司法覆核，要求法院撤銷律政司司長發證明書，指示其案件不設陪審團審理的決定。同為國安法指定法官的原訟庭法官李運騰今日（20日）頒書面判詞，認為唐的覆核並無可爭辯之處，因此駁回唐英傑的申請，換言之唐英傑涉違反《港區國安法》的案件將維持由3名指定法官審理。

今次覆核申請人為唐英傑，答辯人是律政司司長鄭若驊。鄭於今年2月引用《港區國安法》第46條，以保障陪審團及其家人安全為由，發出證明書指示案件不設陪審團，改由3名法官審理。

申請人一方早前陳詞指，陪審團制度在香港已有逾百年歷史，即使是日佔時期也未曾間斷，陪審團審訊可確保司法獨立，可避免由特首委任的法官審理由政府提出的檢控。律政司司長決定申請人的案件不設陪審團之前，未有給予他辯駁的機會，令他無法勸阻她做出相關的決定，此舉有違程序公義的原則，亦剝奪了申請人享有公平審訊的權利。

不過律政司一方指，《基本法》第63條賦予律政司權力，其主管的刑事檢控工作不受任何干涉，律政司司長無責任就每個決定都給予原因解釋。雖然《基本法》第86條保障，原在香港實行的陪審團制度繼續保留，但律政司一方強調，這不等同陪審團審訊就是《基本法》所賦予的基本權利。