海洋公園推夏日限定浮潛體驗救亡　下周二接受報名

早前獲政府「泵水」68億元發展重生方案的海洋公園再有新搞作救亡，將推出夏日限定浮潛體驗，參與人士可於公園水族館「海洋奇觀」淺水區域浮潛，體驗歷時1小時15分鐘，浮潛時間為30分鐘，費用為每人1,500港元，下周二(25日)起接受網上報名。

海洋公園將於下月2日至8月29日期間推出浮潛體驗，參加者可在公園護理員帶領下，在公園水族館「海洋奇觀」淺水區域浮潛，與800多條珊瑚魚一同暢泳，當中包括有如手掌大小、身體有白色三角形狀的鑽石蝶珊瑚魚，以及身體有黃色花紋的紫月仙珊瑚魚，並設有親手餵飼珊瑚魚環節。參加者也可以在浮橋上觀看深水區鯊魚，了解公園引進外來品種的適應過程等。

受疫情影響，公園在平日每日設有2節體驗，周未每日設有3節，每個時段最多兩組，每組2人，最多共4人，整個體驗長達1小時15分鐘，浮潛時間為30分鐘，費用為每人1,500港元，包括借用潛水衣及浮潛工具。為了配合防疫措施，公園會用消毒液清洗借用潛水衣及浮潛工具，又會要求參加者填寫健康聲明與量度體溫。