手術期間離開取手機充電器　麻醉科醫生被控失德後日續訊

麻醉科專科醫生林達成及骨科專科醫生梁協榮，被指於2016年為1名男病人進行足踝關節內鏡手術時，在手術過程中未有妥善照顧病人，期間病人一度心臟停頓，2人均被控專業失德。醫委會今日(22日)繼續紀律聆訊，惟暫未有結果，案件將於本月24日續審。

案情指，骨科專科醫生梁協榮及麻醉科專科醫生林達成，於2016年於仁安醫院為1名當時25歲的男病人進行足踝關節內鏡手術。手術在病人接受監察下麻醉方式進行，期間病人心臟停頓，經急救及注射強心針後，病人才恢復生命表徵，術後轉送伊利沙伯醫院繼續治理。

兩名涉事醫生被指未有為病人提供適當護理，更在病人心臟停頓後未有中斷手術，分別被控專業失德。其中，林更被指曾在手術期間，離開手術室取回手提電話充電器。

證人之一、維修及保養麻醉機技術人員鄧女士今日出席聆訊，並講解當日手術中所用麻醉機的運作，以及各類醫療警報。她指出，手術前後均有同事曾檢查涉事的麻醉機，相關報告均列明機器運作正常。其後亦有參與當日手術的護士作供，由於證人較多，醫務委員會決定除原定於本月24日續訊外，再加開2天聆訊。