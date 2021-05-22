前港腳卓耀國自稱眼部不適無出庭 官拒接受解釋7.2再訊

26歲前港腳卓耀國涉嫌於今年1月向將軍澳康盛花園1個單位淋紅油，被控刑事毀壞罪，案件昨日(21日)首次提堂，惟卓沒有到庭應訊，法庭遂發出拘捕令。卓昨午到觀塘裁判法院自首，今日(22日)再提訊，辯方律師指卓昨因眼部不適而缺乏聆訊。裁判官屈麗雯不接受解釋，指卓應通知律師，不應無故缺席聆訊。屈官充公卓的500港元保釋金，但批准卓以1,000港元保釋至7月2日再訊，以待辯方索取文件及法律意見。

辯方今天指，被告卓耀國早前眼部發炎，醫生處方了1個月分量的藥物，卓亦一直有服用藥物，惟卓昨日眼部再次不適；辯方另申請案件押後，被告今暫毋須答辯。

屈官將案件押後7月2日，批准期間被告保釋，但須每周到警署報到2次，且不可接觸控方證人及不得返回案發地點。

控罪指，被告卓耀國於2021年1月16日，在將軍澳寶琳北路康盛花園1個單位，無合理辯解而損壞單位的外牆；卓另涉嫌向3個南區單位、及將軍澳健明邨2個單位淋紅油，早前被控合共5項刑事毀壞罪並獲保釋，將於6月3日和11日再提訊。