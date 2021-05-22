屯門紅橋巴士站二氧化氮超標近5倍　環團籲收緊車輛廢氣排放標準

本港空氣質素多年未有改善，而屯門區更一直為重災區之一。有環保團體今(22日)公布，距離屯門公路只有1米的紅橋巴士站，其空氣污染物二氧化氮(NO2)濃度量度得每平方米222.18微克，超出世界衞生組織的建議安全水平4.55倍，就算距離屯門公路77米的安老院，NO2的濃度仍高達每平方米58.80微克，仍然屬超標水平。環團指，NO2會提高市民患上呼吸系統疾病的風險，建議政府規管及收緊車用燃料及車輛廢氣排放的標準，又建議多乘搭公共交通工具，減少車輛排出廢氣。

本港將於今年內更新《香港清新空氣藍圖》，健康空氣行動於3月中旬，在屯門11個地點安裝試管，採集2星期該位置的NO2濃度數據。結果發現，11個地點的NO2濃度均超出世衞建議的年均每立方米40微克的安全水平，其中毗鄰屯門公路最接近地點，污染最嚴重。當中紅橋巴士站為重災區，距離公路只有1米，濃度為每平方米222.18微克，超標4.55倍；距離公路3米井財街附近的幼稚園，濃度為每立方米102.74微克，超標1.57倍，距離有5米的中華基督教會譚李麗芬紀念中學則超標1.3倍。

然而，距離公路遠，空氣質素亦未有改善，大方街的安老院與公路距離77米，濃度亦達每立方米58.8微克；青山醫院與公路有67米距離，亦度得NO2每立方米49.35微克。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋指，本地NO2主要來自汽車排放，NO2會提高市民患上呼吸系統疾病的風險，而有專家推算，NO2每上升10微克，死亡率便會增加3.9%。馮建瑋呼籲政府規管及收緊車用燃料及車輛廢氣排放的標準，又應加快淘汰燃油車，補貼車主購買電動車，以及叫市民多乘搭公共交通工具等。