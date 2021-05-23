46歲菲傭染變種新冠　大角咀維港灣第6座須封區強檢

自本月初封區後相隔不足一個月，港府再度突襲封區，港府公布自今晚(23日)8時起，將大角咀海輝道11號維港灣第6座列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。港府指目標是明日(24日)上午約7時左右解封。

大角咀維港灣第6座涉及一宗初步顯示N501Y變異病毒株的初步確診個案，患者是一名46歲菲律賓籍家庭傭工。衞生防護中心表示正跟進上述初步確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，並已安排將病人的密切接觸者送往檢疫中心。早於晚上7時，一輛載有身穿保護衣工作人員的車輛接走大約4人，大批警員亦於晚上8時拉起封鎖線封鎖維港灣第6座主要出入口，會所位置同樣封閉。

維港灣居民鄭小姐於封區時正回家，表示兒子就讀的小學有懷疑確診個案，所以昨日(22日)做過檢測，但自己上一次檢測已是數個月前。她又指對大廈有疑似涉及變種病毒個案感到擔心，苦笑指「最擔心入隔離營，因膳食、居住環境欠佳，加上工作需要，擔心網絡質素會影響工作。」她續指，事前未有獲悉封區行動，故已購買晚餐，回到屋苑見到人山人海「以為拍戲」。

居於維港灣附近的林先生表示，政府檢疫有甩漏，若真做足檢疫措施，根本不會有輸入個案帶入社區，導致疫情死灰復燃，政府需要為此負上責任。他續指，居於附近根本避無可避，只能夠做好個人衞生。