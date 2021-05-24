綠置居啟翔苑502呎單位成樓王　粉嶺最平上車盤售117萬

新推售的居屋以鑽石山啟翔苑最受矚目。

「居屋2020」價單及樓書今日(24日)出爐，準買家可於5月31日開始揀樓！今期居屋「樓王」為鑽石山啟翔苑B座33樓8室，此單位502平方呎 ，約489萬港元。至於全期居屋最平的單位則屬粉嶺山麗苑B座1樓9室，此單位279平方呎，約117萬港元。

此期居屋以市價6折推售，涉及4屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，共提供7,047個單位，為2014年復售居屋以來最多。此期居屋收到約23.6萬份居屋申請，即超額認購近33倍。除了上述4個屋苑外，另有約95伙撻訂單位重售。

樓王坐落的鑽石山啟翔苑共有兩幢樓宇，涉940個單位，設有2房、1房及開放式單位，價錢由218萬港元至489萬港元，其中400萬元以上單位共有逾450伙。

至於位於皇后山的粉嶺山麗苑，提供6座樓宇共3,222伙，分為開放式、1房及2房單位3種房型，實用面積由278至451平方呎不等，1房單位佔1368個，其次是2房單位佔1030個。至於開放式亦有824個，屬於4個屋苑之中有最多開放式單位。

而火炭彩禾苑共806個單位，彩禾苑每層約有3伙屬「三房兩廁」間隔，實用面積逾600平方呎，為今期少見的大單位。至於馬鞍山錦駿苑提供5座樓宇共2,079個單位，價錢189萬至387萬港元。