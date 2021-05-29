Dr.東：自製餃子食有營　減鈉含量免心臟負荷

餃子有肉、菜及澱粉質，可滿足一餐中的膳食營養需要。

早前不少行業推行在家工作，打工一族多了時間留家嘗試下廚，包餃子則是其中一個「玩得又食得」的菜式。要食得健康，市民可能要留意餃子餡料的配搭及醬料選擇。有營養師指，包餃子應盡量選擇高纖材料及瘦肉，確保營養均衡，避免多油及重口味的調味，並應以少油方式烹調。

自家包餃子時要食得健康，可從材料、配搭等方面着手。基督教聯合那打素社康服務註冊營養師李天立指，餃子餡料要特別注意肉類應以瘦肉為主，因每100克的瘦肉僅121卡路里，但100克半肥瘦豬肉的熱量則已達393卡路里，澳洲和牛餡每100克熱量更高達627卡路里。為減低鈉質攝取，醃料亦應以咖喱粉、辣椒、胡椒及孜然等天然調味，代替鹽及豉油。

他續指，菜與肉的比例應為2比1，甚至3比1，菜可盡量選用高纖材料，例如菇菌類、燕麥及藜麥等，配搭時可選用不同顏色的蔬菜吸收抗氧化營養素，食用時亦應盡量沾醋，避免沾豉油。

餃子款式漸趨多元化，除了傳統的白菜豬肉餡或韮菜豬肉餃外，更發展至有芝士、松露、蟹粉、和牛等口味。李稱，由營養角度而言，應避免肥肉、加工或醃製食品、添加動物脂肪及重調味等，例如芝士、泡菜、麻辣、韓式辣醬等，可免則免。

李又指，由於餃子有肉、菜及澱粉質，已可滿足一餐中的膳食營養需要，不需額外配餐，男性每餐可食用逾10隻餃子，女性可食用6至8隻，如果想配麵食用，則須減少餃子分量，並避免選用即食麵、油麵或伊麵。

既然餃子具備多種營養素，食餃子減肥又是否可行？李提到，雖然餃子可作正餐，但有部分餃子屬高熱量，例如半份已有200至300卡路里，一餐下來可能已佔全日攝取量的一半，建議選購餃子時要留意熱量，亦要小心其鈉含量。他提醒，有部分牌子的水餃一份已逾1,400毫克鈉含量，而世衞建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克，即一份水餃已差不多令全日的鈉攝取量「到頂」，如果身體鈉含量太多，會令身體儲水，血壓上升，更會增加患腎病及心臟病的風險。

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