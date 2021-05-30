警員駕電單車扮踏單車花式姿勢惹熱議　警正了解事件

網上今日(30日)流傳一段影片，內容只有8秒，片段拍攝到一眾單車愛好者在青山公路踏單車期間，一名警員駕駛電單車從後趕至，該警員突在電單車上站起，模仿騎單車腳踏姿勢，期間電單車左右搖晃至少5次，動作風騷，更與單車車手對望。片段所見，該警員口罩未有正確戴好，又在鐵騎上做出危險動作，令人百思不得其解。據了解，該名涉事警員隸屬荃灣警區交通隊。警方回覆表示，正了解事件，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進。

該名警員駕駛着AM 6766車牌電單車，估計當時正駛經青山公路。片段見到其車後不遠亦有一名同袍，當時一眾踏單車人士沿青山公路往屯門方向行駛，當到達瀧珀對開路段，一名警員駕駛鐵騎從快線追趕單車手，雙方並排而駛，警員一直注視對方，突然就站起來模仿踏單車姿勢，維持至少4、5秒時間。數名單車車手不禁疑惑側目注視該名警員行為，成功吸引目光的警員隨後加速駛離現場。

警方回覆事件表示，事件發生於今早青山公路青龍頭段往屯門方向。當時涉事警員正在處理一宗有關單車霸佔行車線的投訴。警務人員駕駛車輛執行職務時，在任何情況下均應遵守相關的交通法例及以路面安全為首要考慮。據了解，該警員隸屬荃灣警區交通隊。

該段短片上載於Facebook專頁「香港鐵騎館」，引來大量網民關注，並有超過4,000多次分享。