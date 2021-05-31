新居屋啟翔苑「樓王」　半小時內489萬元極速售出

「居屋2020」於今日(31日)開始揀樓。今期居屋「樓王」為鑽石山啟翔苑B座33樓8室，實用面積502平方呎 ，售約489萬港元；而全期最平的居屋單位則為粉嶺山麗苑B座1樓9室，此單位279平方呎，售約117萬港元。而「樓王」鑽石山啟翔苑B座3308室於開始揀樓半個小時後已被極速選中，同一屋苑B座20樓以上的8室單位亦於揀樓開始後幾乎被火速選完，惟山麗苑、錦駿苑及彩禾苑，只有零聲單位被揀中，仍然滯銷。

揀樓1.5小時後有市民面帶笑容輕鬆步出揀樓中心，表示自己因是重建戶故成功揀中長沙灣凱德苑；另有市民表示選中大熱凱翔苑，非常滿意，心情興奮。

身為白田邨重建戶的黃女士於步出揀樓中心表現興奮，面露笑容，她指已成功揀得長沙灣凱德苑1個售價450多萬港元的高層大單位，她稱因大兒子住在附近，故沒有打算選新居屋，而是選中長沙灣的重售單位，今次為首次揀樓，因家人認為是置業時機故參與抽樓，更高興表示將會與兒子孫子三代同堂一同居住。

成功揀中大熱啟翔苑B座高層單位的趙先生形容自己心情平靜，單位有494平方尺，價錢比心目中預算稍貴，需要約461萬港元，他稱自己用綠表的家有長者抽中，未知會否和家人一同居住，被問及今次已是第3次抽居屋才抽中，有沒有中獎的感覺，他則笑言「我成日都中獎呀」，心情不算太興奮。

現居於深水埗一300多尺劏房的李先生，與兒子孫兒等6人一同居住，因地方狹窄、不能抽公屋、加上難以購買私樓，故決定抽居屋置業，他表示自己成功揀中啟翔苑B座高層單位，非常開心因是心水單位，而且與自己車牌號碼一樣，故特地選中此單位。