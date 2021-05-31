開空頭支票騙車兼泊車入油「走數」　警拘4黑漢等6人

警方於5月2日至上周三(26日)接獲多個報案，指有人涉嫌在停車場泊車後，及在油站入油後不付款離去。警方追查涉事車主，發現案中多車均在事發時已轉售，同時發現在4月至5月期間，全港發生多宗2手車買賣詐騙案，於是展開追查。

元朗警區指助理指揮官(刑事)歐陽肇剛警司表示，詐騙集團透過網上平台聯絡賣家，並利用他人身份證明文件，表示以支票繳付車輛轉售費用，並要求賣家先提供車輛牌簿等登記文件。賣家其後查閱銀行戶口，始發現入帳戶口餘額不足，令支票彈票，車財兩失，亦再聯絡不上買家。詐騙集團其後迅速將車輛轉售，期間他們會駕駛未售出的車輛，在停車場泊車後尾隨車輛出閘，以及在油站入油後強行駛過油站用作阻擋的欄杆，藉此避開繳費。

警方翻查多個閉路電視片段後，鎖定一個詐騙集團，於上周五(28日)在天水圍區埋伏，趁案中一對主腦情侶取車時，將2人拘捕。警方同時在上周六(29日)及昨日(30日)，再拘捕3男1女，並起回10輛涉案車輛，大批支票及小量毒品等。案中失車價值總共約58萬港元，至於「走數」的費用約5000港元，警方正追查餘下3車下落。

歐陽肇剛續指，4男2女(21至38歲)俱涉串謀詐騙、盜竊及不付款而離去等罪名被捕，其中4人報稱無業，2人報稱侍應及廚師，而4名男子有黑幫背景。其中1男1女已被控告以欺騙手段取得財產，並已在法院應訊。歐指由於案中車輛價格不高，令賣家掉以輕心，呼籲賣家交易時保持謹慎。