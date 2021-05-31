兩小學聯辦空中畢業禮　校長冀學生向夢想進發

新冠肺炎疫情下，不少學校被迫無奈取消畢業禮，但有2所佛教小學則採取別開生面的方式，在飛機上為137名小六生舉行畢業禮，期間更有空中服務員為學生頒發畢業證書，學生亦會在飛機上表演唱歌。有校長表示，學生來自不同階層，不論起點為何，都可尋找自己的理想和目標，而是次乘搭飛機舉辦畢業禮，寓意向夢想進發。

佛教林炳炎紀念學校將在下月29日，與佛教黃焯菴小學一同舉行「夢飛翔畢業禮」。其中，林炳炎紀念學校校長李玉枝表示，2所學校的學生來自不同階層，背景亦不同，認為他們有理想，就要有動力向目標進發，期望學生在多元的活動上有更多體驗，故與另一學校一起構思此活動。

她又指，不少學校於疫情下均取消各類活動，包括畢業營亦無法舉行，而剩下的學習津貼，卻要在限期內用完，故用作本次活動的支出，包括機票及相關費用850港元，而學生僅需繳付100港元。

黃焯菴小學校長許定國補充指，畢業禮當日的航班在早上10時，於香港國際機場起飛，期間2校校長會致詞、頒發畢業證書及畢業生合唱等，為時1.5小時。而是次畢業活動會採取一系列防疫措施，包括參與的教師及學生須做快速測試、校外人士須打疫苗或檢測，出發前為學生量體溫、派發消毒濕紙巾；機上師生均須戴口罩，並獲派發1支水，但不會派發食物。至活動完成且飛機抵港降落後，將安排學生與其他旅客分開通道，前往抵港大堂。