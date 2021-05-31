政Whats噏：議員批仲裁發展慢　鄭若驊齋噏

有議員直指鄭若驊經常推廣仲裁嘅重要性，但就冇解決人手唔夠嘅問題。

政府喺上年6月推出「為來港參與仲裁程序的人士提供便利先導計劃」（先導計劃），可免簽證訪港國家的國民可以唔使拎工作簽證就來港參與仲裁，但內地、澳門及台灣因為唔係免簽證訪港地方竟然不被納入先導計劃，唔少議員今日(31日)批評律政司唔將3地納入先導計劃，而先導計劃仲要先推行兩年，先會再檢討研究，實在係太慢喇！有議員直指律政司司長鄭若驊經常推廣仲裁重要性，但就冇解決人手唔夠問題。睇嚟鄭唔可以剩係齋噏，要做實事先得！

議員梁美芬喺立法會司法及法律事務委員會會議上話，雖然香港同內地關係密切，內地嘅仲裁人員卻不屬於先導計劃範圍內。佢又話本港海事仲裁行業出現難請人問題，有人離職後都無人接手，認為政府要係招聘人才上加把勁，亦可以加強同內地合作。

律政司普惠避免及解決爭議辦公室主任丁國榮解釋，政府會畀免簽證國家嘅仲裁人員透過先導計劃來港，係因為比較方便，而需要簽證嘅地方人員嚟港就會有入境上嘅技術性困難，政府將會於兩年後作出檢討，希望到時可以突破技術上嘅困難喎。

梁美芬隨即批評政府唔應該以先易後難概念做事，認為仲裁人員都係業界內嘅專家，喺入境簽證上唔應該會有困難，批評政府嘅安排並不恰當，政府更應該要突破思維局限啊。

而議員葛珮帆都指香港嘅仲裁服務對內地市場非常受歡迎，但先導計劃就竟然唔包括內地，直指政府需要兩年時間作檢討實在係太慢喇，建議政府可以先安排內地同澳門嘅仲裁人員來港，之後再探討台灣嘅仲裁人員來港方法。丁國榮話政府並非唔畀3地嘅人員嚟香港，只不過該3地人員需要簽證，入境上先無先導計劃嘅入境程序咁簡單啫。

對於人手不足嘅問題，議員容海恩指無論係現任定係上一任律政司司長都有不斷宣傳仲裁對香港嘅重要性，認為政府教育上可以落多啲工夫，協助有興趣係仲裁方面發展嘅律師或者大律師考牌晉升為仲裁員，律政司亦應該協助新加入嘅仲裁員得到顧客同埋案件。

被嘲為「避政司司長」嘅鄭若驊做「鍵盤戰士」寫網誌，經常都提及國際仲裁嘅發展，但係就冇解決到人手不足嘅問題，咁即係齋噏，又點樣可以增強香港嘅競爭力呢？

容又話，由於香港現時係全球最受歡迎仲裁地中排行第三，而新加坡則位列第二名，容指香港與新加坡之間有唔少競爭，希望政府提供本港自2020年以來仲裁案件嘅數字，如果有提升，則可以鼓勵世界各地嘅人士同埋機構都多利用香港作為仲裁嘅平台。丁國榮回應話自己手頭上無相關數字，只係話2020年至今本港處理仲裁案件嘅數字的確有所提升，反映咗本港嘅仲裁業一直發展喎。