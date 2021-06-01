港府通過儲值卡實名制　個人最多擁10張　企業上限25張

政府今日(1日)公布，行政會議已通過決定，訂立《電訊(登記用戶識別卡)規例》，以落實俗稱太空卡的電話智能卡登記制度，包括放寬登記儲值卡數目上限，個人用戶最多10張，企業用戶則最多25張儲值卡，保障健全的電訊服務及通訊網絡的安全，以防止和協助偵查涉及使用電話儲值卡的罪案，有關立法程序料在9月1日生效。

政府今年1月就電話SIM卡及俗稱「太空卡」的電話智能卡實名制進行為期7星期的公眾諮詢，原建議用戶須向電訊商提供身分證明文件；每名用戶只可向每間持牌人，登記不多於3張儲值卡。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，相關《條例》將於6月4日刊憲，並於今年9月1日生效後，電訊商會按《規例》要求在第一階段建立登記紀系統。 這段期間，市民可以繼續按現時的方式使用電話卡服務，毋須即時進行實名登記。 第二階段會於22年3月1日開始，市民由當日起才需要開始進行登記。

邱續指，新《條例》也將延長登記制度的推行時間表，登記制度將會分兩階段進行，給予各方較長的過渡期。 第一階段讓電訊商建立登記系統的時間，將由原建議的120日延長至約180日，讓他們有更長時間準備；第二階段讓現行儲值卡用戶向電訊商完成實名登記的時間， 則由原建議的240日延長至360日，讓現有用戶有更充足的時間進行登記。換言之，市民需要在2023年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記。