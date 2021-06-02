20分鐘內兩人墮樓 1人不治1人送院

今晨(2日)8時48分，一名女子由香港仔鴨脷洲邨利澤樓高處墮下，傳出一聲巨響。保安員驚見事主頭爆肢折，倒臥大廈對開地面，慌忙報警求助。救護員趕至現場，惟經檢驗後證實事主已氣絕，警員取出帳篷遮蓋其遺體，經調查後證實死者姓姚(48歲)，相信由大廈梯間墮下。大廈地面一列郵局領件櫃被濺上斑斑血漬。

另早上9時05分，黃大仙斧山道185號宏景花園亦懷疑有人墮樓。現場消息指，事主懷疑由屋苑7樓停車場墮下，倒臥屋苑1座對出地面。救護員接報到場後將昏迷事主送往聯合醫院搶救，警方正封鎖現場調查。

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