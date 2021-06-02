女醫生與已婚男客人出軌被控專業失當　自爆廚房進行首次性行為

女醫生與已婚男客人出軌被控專業失當，自爆曾於廚房進行性行為！醫務委員會昨（1日）就事件召開紀律聆訊，涉事醫生王李麗明涉嫌於2013年至2015年間，與已婚的男客人Saul Dewei QIU發生不當關係，被控專業失當，期間兩人均承認曾與對方進行性行為。案件暫未有判決，將押後至本月27日續審。

案情指，女醫生王李麗明曾為QIU及其前妻Gore Claire Venessa負責身體檢查，當時兩人尚未離婚，並育有一名小孩。惟王李某一日突然告知Gore，稱曾與QIU發生性關係，因而被控專業失當罪，涉嫌違反香港註冊醫生專業守則。Gore在庭上憶述事件時，兩度忍不住嗚咽落淚。

被告王李麗明作供時指出，自己與QIU於2011年起成為朋友關係，當時亦會一起在周末行山，並於2014年為QIU進行身體檢查。她指，兩人平日會訴說心事及為對方設置暱稱，關係浪漫。她又透露，兩人首次性關係是發生在一間住所的廚房，在接吻後發生性行為。

QIU則供稱，王李約在2014年為進行身體檢查，但實際時間須翻查記錄才能確定，強調兩人本來屬朋友關係，常在假日相見，曾於2012年起透過通訊軟件談天，其後發展成多次一夜情的性關係。被問及性關係的具體情況及定義時，QIU稱屬「性交，我們曾多次性交！」其後研訊小組委員質疑情況是否一夜情，QIU則反問委員是否男人。