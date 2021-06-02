60%受訪打工仔有過勞症狀　團隊建議辦公室建立關愛文化

本港出名工時長，不少打工仔壓力爆棚，容易出現精神問題。有學校聯同多間機構上月訪問213名全職打工仔，發現受訪者每周平均工時為48.4小時，比合約訂明的41小時超出約7小時；逾60%出現「過勞」症狀。研究團隊指出，香港在推廣職場精神健康方面的工作，落後於其他國家，市民精神健康認知能力亦偏低，未能察覺自己的精神狀況，建議辦公室應建立正向心理及關愛文化。

東華學院及香港心理衞生會與多間機構合作，於上月開展「職場精神健康介入計劃」，初步招募400名員工參加，將向該批員工提供培訓，建立他們對精神健康問題的認識，預計研究會於今年年底或明年初完成。同時，研究團隊於今年5月1至14日，為參與計劃的機構進行首輪問卷調查，共訪問213名全職打工仔，發現受訪者每周平均工時為48.4小時，當中33%的工作時數更比合約訂明超出20%。另外，在精神健康狀況方面，約25%受訪者感到極度焦慮及抑鬱，並承受中度至嚴重壓力；有62%受訪者更出現「過勞」症狀。

香港心理衞生會助理總幹事黃敏信指出，精神健康友善的工作環境，能提升員工對工作的投入感、整體士氣及生產力，建議企業制訂「精神健康工作間政策」，包括彈性上班時間等，並為員工提供支援服務計劃，例如免費心理輔導服務等。至於員工方面，他建議員工應增加對精神健康的認識，多關注自己及身邊人的精神健康，並在辦公室建立關愛文化。