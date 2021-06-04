政府已與2酒店及賓館簽約　料提供約240個單位

香港房屋供應緊張，政府早前公布將於3年內提供15,000個過渡性房屋單位，同時推行先導計劃透過非政府機構使用酒店及賓館作過渡性房屋。政府今日(4日)表示轄下的委員會已與2個申請項目簽定正式合約，預計可提供約240個房間。

立法會財務委員會通過優化支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃，運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，已收到2份酒店及賓館項目撥款申請，已完成審核及發出原則性通知，剛剛亦已簽定正式合約，預計可提供約240個房間，涉及金額則為約3,000萬港元，稍後會公布細節。蘇又補充，目前收到有逾200間酒店及賓館有興趣參與計劃，但有部分在「臨到達成協議時」，因對後市有正面憧憬，要求改動合約安排，故非政府機構需重新計算合約金額。

目前只有約9,800個的過渡性單位項目已啟動，議員柯創盛擔心在3年內提供15,000個單位的目標是否能「夢想成真」。他提及「為人為到底、送佛送到西」，促局方縮短行政程序，同時應地盡其用，加高過渡性房屋。局方回應指，有信心可以達到指標，並在今年上半年公布已全數物色提供15,000個單位的土地。至於議員周浩鼎則指酒店及賓館提供過渡性房間是「快、靚、正，加多個平字」，建議局方「向佢哋埋手」以追趕目標。

政府規定過渡性房屋的租金水平應低於相關市值租金，以不超過現行公屋入息限額的40%為上限。議員田北辰擔心「有人會收足40%」，原本正輪候公屋的市民交租已經很艱難，質疑讓他們於過渡性房屋暫住「唔知係幫佢定害佢」。蘇偉文則指以40%為上限是希望預留彈性，但承認有改善空間，會審視日後運作以優化計劃。對於田北辰建議將限額下調至30%，蘇表示「有得諗」、會積極考慮。