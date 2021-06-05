新冠確診者曾到訪　入境處火炭辦事處須強檢今暫停服務

因曾有確診者到訪，位於火炭銀禧薈的入境處火炭辦事處今日暫停服務。(李國健攝)

入境事務處（入境處）昨日（6月4日）表示，就一宗2019冠狀病毒病確診人士曾到訪入境事務處火炭辦事處的個案，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在5月11日曾身處該辦事處超過1小時的人士須再次接受2019冠狀病毒病核酸檢測。該辦事處將於今日（6月5日）暫停服務，並於星期一（6月7日）恢復公共服務。

已預約的市民可選擇在稍後日子前往該辦事處，或可選擇前往其他人事登記辦事處辦理身份證申請或分區辦事處辦理旅行證件申請，而無須重新預約。有關其他人事登記辦事處及分區辦事處的地址及辦公時間，請瀏覽入境處網頁www.immd.gov.hk/hkt/contactus/address.html。如市民在該辦事處暫停服務期間有任何查詢，可於今日上午9時至下午12時30分致電3521 6565（查詢有關辦理身份證事宜）或2852 3045（查詢有關辦理旅行證件事宜）。