政Whats噏：楊岳橋獄中邁向不惑之年　兄弟離岸贈慶

泛民猶如同林鳥，大難臨頭各自飛。因參與去年民主派「35+」初選被還押嘅前議員楊岳橋(AY)，佢過去所屬嘅政黨目前可謂分崩離析，好多人都各散東西，不過鐵窗下嘅AY今日(5日)開始邁向不惑之年，就仲有人記得。譬如現時身處加拿大嘅郭榮鏗，就為AY呢位公民黨(公文袋)前黨友越洋「贈慶」咁話。

早前被揭發舉家移居加拿大嘅郭榮鏗，透過社交平台發文話AY係佢從政路上難得遇到嘅好友，如今佢身陷囹圄，身為好友只可以每日向上主禱告，祈求佢同牆內各人安好，祝佢喺亂世下嘅生日平安。之不過，既然以兄弟相稱，點解選擇自己走咗去，由得兄弟喺獄中過生日呢？

AY過去曾因一句「案底令人生更精彩」而惹為社運界嘅笑柄。被稱為AY嘅「徒弟」、早前已經退出公文袋嘅沙田區議員黃文萱，就為佢抱不平咁話，好難想像AY嘅40歲生日要喺牢獄中度過，黃又話自己同AY認識唔深，相處最多就係一齊擺街站嘅時間，雖然好多人都對AY會有唔同嘅評價，但唔應該成為被恥笑嘅對象喎。