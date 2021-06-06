昂船洲載金屬貨船大火　市民聞異味求助無援　議員狠批政府歎慢板

青衣南對開昂船洲上周三(2日)發生三級大火，一艘盛載金屬材料的躉船突然起火，異味傳遍西九龍，葵青多個屋苑近因濃煙而導致火警警鐘誤鳴，當局於起火後5小時才向公眾通報事件。多名區議員今日(6日)召開記者會，批評當日多個政府部門反應緩慢，認為事件揭露政府在緊急應變措施上存在極大漏洞，促請政府改善緊急應變機制，以提升公眾通報效率。

油尖旺區議員李傲然表示，異味導致沙田及大埔一帶均受影響，當晚大角咀一帶更瀰漫類似燒膠的異味。他又指，有居民反映誤以為氣味由催淚彈起，感到不安，惟當局至今仍未解釋氣體會否影響身體，憂慮有其他不明燃燒物引起異味。他認為事件揭露政府溝通機制出現漏洞，做事因循，遂要求改善有關機制，防止再有同類事件。

李續指，多名區議員當晚於各平台共收到超過600宗查詢、約150宗求助，但相信當晚不少居民曾撥打了999報警熱線，惟警方至今仍未公布求助數字，預料求助數字更大。

葵青區區議員張文龍則指，事件中環保署角色被動，認為署方的空氣監察站應能「做到啲嘢」，但除了在網上恒常發布有關數字之外，無就各區固定空氣監察站中pm2.5及pm10超標多倍的情況作出任何提醒或警告。他要求當局建立一套更完善機制，類似天文台熱帶氣旋警告，更主動向公眾解釋情況。

而深水埗區區議員黃傑朗表示，民政事務處在事件上應可承擔更重要角色，惟各區民政處明顯欠缺溝通及協調，處理上出現問題。他指，民政處設有地區應變協調機制，但因為只適用陸上火災及氣體洩漏等情況，在今次事件未能發揮作用。

葵青區區議員韓俊賢則稱，過去亦曾發生類似事件，例如2020年3月青強街倉庫火警，葵青區多個地點均有市民報稱疑似發生火警，但當局未有吸取過往經驗。

消防處回覆指，處方當晚分別透過傳媒及處方Facebook專頁通知公眾有關火警消息，並呼籲受煙霧影響的巿民暫時關閉門窗及保持鎮定。處方指，已完成初步檢視，一旦發生會對公眾產生廣泛影響的緊急事故時，會盡快透過不同渠道，包括政府新聞發布機制及處方社交媒體等，向公眾發放有關資訊及呼籲。