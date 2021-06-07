懲教署成功打造智慧監獄　署長胡英明構思至解說親自包辦

第一代「智慧監獄」大潭峽懲教所上月底開幕，懲教署署長胡英明接受本報獨家專訪時表示，他與團隊由零開始設計「智慧監獄」，引入了多項獨創的科技及系統，讓在囚人士進行自我管理，亦大大減輕署方人手壓力，發展過程中，他事事親力親為，更親身到各院所向人員解釋有關概念，消除疑慮。胡形容，大潭峽懲教所在3,000萬元預算內完成翻新是一個「奇迹」，懲教署未來會繼續善用資源，致力運用科技，打造更完備的院所環境。

胡英明表示，於2017年發現同事離職及調職情況明顯，分析後發現由於院所的工作環境及性質「好差」，加上與外界隔絕，故部分人萌生去意。胡便着手研究改善院所環境，計劃把人員「由個籠入面攞返出嚟」，集中人手以小組但從外圍監察，以應付突發事情，減少人員受傷機會，並於翌年正式制訂「智慧監獄」發展方向。他坦言，要整合不同的科技成為一個完整的系統，且應用於管理監獄是非常困難，實行方面亦面對重重困難，要把以往所有「運作模式翻天覆地咁扭轉曬去」。

在缺少資源的情況下發展有關計劃，是首要面對的難題。他指計劃初期，懲教署與機電工程署合作，透過對方的發展基金，配對合適的科技公司，並根據懲教署的構思，在不同院所測試新構建的科技系統，當取得一定成功後，再從創新及科技局「科技統籌（整體撥款）」計劃取得資源，進一步發展有關技術。胡坦言，相關小組由他親自領導，省卻了不少資源及時間，數年間已測試了逾40個創新科技項目。

至於為何選定大潭峽懲教所作發展，胡坦言，全因上址要進行翻新工程，他便趁機實行打造「智慧監獄」的大計，然而，預算只有約3,000萬元，只可以「睇餸食飯」。他認為，整個工程可在預算內完成，全因署方在研發方面提供了不少創新意見，省卻了研發成本。問及人員的反應，他表示同事們非常開心，因可以得到較舒適的工作環境，減省不少煩瑣工序。至於在囚人士的反應亦正面，他們最高興是可以更有彈性地打電話，與親友溝通，「不用每次靠人安排」。

翻新後的大潭峽懲教所以「保安及監察系統」、「運作及管理系統」、「在囚人士自我管理系統」及「強化職員能力系統」四大範疇作策略性發展，主要用作羈留免遣返聲請人士。院所內有170個閉路電視高清鏡頭，所有在囚人士配備一個電子手環，手環具備多個功能，包括身份識別、心跳監測、實時定位等方便人員管理，在囚人士亦可透過「在囚人士自助服務系統」處理各種申請，如探訪、借書、與人員會面，以及使用電子儲物櫃及與親友聯絡等。

院所管理及保安程度亦大大加強，自人員踏入院所上班一刻起，系統便會透過讀取職員證編碼及人面識別，確認人員的身份。人員離開時，鎖匙和裝備管理系統亦會自動檢測人員是否已交還所有裝備，確保不會出錯。