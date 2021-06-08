工廈信箱偷支票塗改資料盜130萬　警拘主腦3父子等8男女

警方於4月接獲銀行舉報，指有支票疑被塗改。警方循線調查及進行阻截，發現案件涉及28張支票，其中5張已被成功過數到一名男子的銀行戶口，涉款130萬港元，其中最大金額的支票涉及15萬美元(折約117萬港元)，餘下的23張支票已被彈票及未能入帳。警方經調查後，拘捕主腦3父子，前妻等7男1女，相信已瓦解一個犯罪集團。

屯門警區重案組高級督察盧潔瑩表示，受害人公司郵寄支票至收款人公司，犯罪集團隨即在工廈信箱偷取附有支票的信件，使用原子筆或電腦重新打印等方式，修改支票上收款人或金額資料，集團成員其後於銀行入票機或入票箱存入支票，其後在銀行戶口提取金錢。

警方其後鎖定犯罪集團，於上周六(5日)在屯門一銀行分行拘捕一名男子，他當時正在存入支票。另外，警方昨日(7日)在新界多處拘捕6男1女(15至40歲)，包括一名38歲男主腦，他指示2名15歲及17歲的兒子負責入票，主腦的40歲前妻亦被捕。

警方並檢獲大量支票、銀行文件以及值約58,200港元偽鈔，正調查偽鈔來源。警方經調查後，8人涉嫌「製造虛假文書」、「管有虛假文書」、「盜竊」及「管有偽鈔」罪被捕，分別報稱學生或失業。