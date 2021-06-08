5層辦公室改建商場被指不符公契　銅鑼灣崇光曾涉逃生安全被檢控

早前有傳媒報道，由劉鑾鴻(細劉)擔任主席的利福國際集團有限公司、旗下銅鑼灣崇光百貨(SOGO)於2001年疑改變物業用途，將新翼12樓至16樓以會社牌照變身成會址，與大廈公契不符，消防處曾接獲投訴，指有關樓層逃生途徑被雜物阻塞，經巡查後，已向有關人士作出檢控，地政總署則指各方需遵守大廈公契條文。

該報道指，銅鑼灣崇光百貨位於軒尼詩道的東角中心，其中11至16樓分為新、舊翼兩部分，中間由走火梯分隔，舊翼辦公室約佔一半面積，新翼則有書店、咖啡店、電器及影音產品零售、美容中心和展銷場等。根據崇光百貨母公司利福國際2004年年報，新翼11樓至16樓統稱為SOGO CLUB，並於2005年取得會社牌照。

消防處回覆指，於2019年5月3日接獲該大廈11至16樓相關的逃生途徑被雜物阻塞的投訴，經當日巡查後，已對有關人士提出檢控。及後，有關火警危險已消除。根據紀錄，過往3年未曾接獲有關大廈11樓至16樓涉及消防裝置的投訴。

地政總署回應事件，指出有關大廈公契要求業主在轉讓物業時，有關的交易過程須遵從各項條件，包括於交易文書內加入條款，確定交易各方遵守大廈公契條文。就該個案而言，「違反公契條款亦即違反換地條件」的說法並不正確。大廈公契為業主、經理人和發展商訂立的私人合約協議，因此如有任何違反大廈公契的情況，應由業主及經理人跟進處理。