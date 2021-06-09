屯馬綫月底通車　宋皇臺站糅合考古元素　土瓜灣站4出口接駁入區

沙中綫屯馬綫將於本月27日全線通車，同日兩個新站、即宋皇臺站及土瓜灣站亦會啟用，兩站準備工作已大致完成，不少商店亦已進駐並完成裝修。地段擁有悠久歷史背景的宋皇臺站，將加入大量考古相關設計，該站目前設有3個出口，將配合未來啟德發展區，其中B出口有一條全天候開放的通道，市民只需步行5分鐘即可到達九龍城南角道一帶，有助連接區內。

港鐵今(9日)安排傳媒率先參觀兩個新車站，並安排特別班車由宋皇臺站開往土瓜灣站，車程約2分鐘。港鐵高級建築經理-工程設計周子茵指，宋皇臺站深入地底20米、闊30米、長200米，港鐵建造車站時進行了詳細考古工作，發現大量宋元時期的出土文物，包括香爐、青瓷壺及石井等。港鐵正與古蹟辦商討在車站展櫃掘出有關出土文物，又稱為配合重置車站上方的古井，車站頂蓋已修改並加建混凝土底槽，日後可更換成透明底板，供乘客仰望古井底部。

她續稱，該站選用泥黃色作主色調，並加入藍色及米色，以配合該處帝王歷史及古蹟情況，月台柱身展示出本地陶藝家黃麗貞的作品《大地陶詞》，以陶瓷塑造柔軟細緻的線條風格，展示日夜及春冬季景象。

至於早曾被爆牆身遭削鋼筋的土瓜灣站，港鐵稱有關位置現已修復，亦已用馬賽克磚覆蓋。該站設有4個出入口，連接區內落山道、江蘇街及土瓜灣街市等，並採用單側式月台設計，即有兩層月台來往不同方向。

另外，屯馬綫全線將為全港首條引入「車廂載客情況顯示」的鐵路線，乘客資訊顯示屏將以綠色、黃色及紅色代表車廂擠迫情況，其中綠色代表少人、黃色為中等，紅色代表擠迫，讓乘客選乘空間較充裕的車卡。