科學委員會建議完成打針抵港者若驗出抗體　檢疫期可縮短至7日

暑假將至，不少港人由外地回港，衞生防護中心轄下兩個科學委員會今日（9日）舉行聯席會議。港府早前表示會研究為入境人士驗病毒抗體，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，專家建議若入境人士由非高風險地區來港，本身已接種兩劑新冠疫苗，且驗出有抗體，檢疫期可縮短至7日。對於曾確診的旅客，康復後亦要接種一針新冠疫苗才可縮短檢疫期。至於經常出入香港的人士，由於抗體測試有效期為3個月，因此無須每次出入都驗抗體。

許樹昌表示，最近有不少港人在英美回港，部分人已在當地接種第一針新冠疫苗，例如阿斯利康或莫德納疫苗。他指歐美已有不少研究利用阿斯利康疫苗加核酸疫苗作混針，發現混針效果佳，且抗體水平高，但副作用會多出20%，他建議回港人士第二針可接種同一種技術的疫苗，例如打了莫德納疫苗的人，回港後可打復必泰疫苗。至於會否用科興疫苗混針，他指因未有相關數據，且技術不同，暫不建議。

港府早前宣布將由內地及德國研發的復必泰疫苗接種年齡降至12歲，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，對於大眾關注青少年接種新冠疫苗後較易出現心肌炎問題，他指專家已作詳細討論，認為在特定情況下才會發生心肌炎，且症狀較輕微，多數發生在接種第二針頭4日發生，只要休息4至5日一般可康復，建議青少年打針後要休息，不要進行劇烈運動。

衞生防護中心總監林文健表示，本港長者接種率低，他指本港確診者死亡年齡中位數是80歲，65歲或以上死亡人數佔88%，但長者接種率令人憂心，接種率是所有年齡群組中最低。

劉宇隆表示，科學委員會商討後會更新長者接種新冠疫苗的指引，若過往接種過流感疫苗無事的長者，理應接種新冠疫苗都是安全。至於長者應選哪一款疫苗，劉指長者接種新冠疫苗後，復必泰疫苗的副作用會大過科興疫苗，他認為安老院長者不會接觸很多人，職員又打齊針，需要的保護力相對年輕人較低，「我自己個人想法，科興疫苗可以是一個選擇，尤其是年長的人擔心有併發症，復必泰疫苗一般會強烈些。」