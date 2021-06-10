團體斥港府計漏逾兩成棕地　可建9.5萬個單位

本土研究社發表一份有關棕地報告，批判港府在棕地研究和辨認方面，錯漏百出。該報告指港府於2019年僅辨認出1,579公頃棕地。民間運用相似的研究方法，卻辨認出1958公頃的棕地，兩者相差達約380公頃，面積約為2.2個粉嶺高爾夫球場。研究社又指出，若經此作中低密度發展，保守估計已可建9.5萬個單位。

報告指，港府的棕地研究粗疏，導致數據有誤；其中政府於棕地研究範圍中，完全剔除了荃灣及葵青區，但研究團隊卻在該區發現4.7公頃棕地，認為政府未有劃分研究範圍，故此未能掌握棕地情況。

報告又批評，港府未有計及過往曾被平整或填土，目前被樹木遮蓋的「隱形棕地」，而民間透過翻查過往衛星圖片等資料辨認出約70公頃「隱形棕地」，應優先用作發展。

研究社指，港府計算棕地錯誤導致減慢房屋供應，其中在新田潘屋村數漏約3.5公頃棕地，該帶鄰近古洞北新發展區，具備一定發展潛力。此外，政府數漏棕地情況比比皆是，當中元朗馬鞍崗的一棕地群本來共有10.34公頃，政府卻只辨認出6.8公頃，變相減低發展潛力。

報告又指，現時棕地有擴散趨勢，部分更延伸至綠化帶及郊野公園範圍，而新發展區及其他政府發展計劃外，仍有約1,342公頃棕地。